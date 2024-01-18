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ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2024
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ABD’den Türkiye’ye F-16 satışı ile ilgili flaş açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına dair desteklerinin sürdüğünü belirtti.

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