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Kelime-i Tevhid bayrağına saldırı davası | Provokatör Ege Akersoy için istenen ceza belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2024
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Kelime-i Tevhid bayrağına saldırı davası | Provokatör Ege Akersoy için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönen İsmail Aydemir'e yumruku saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Ege Akersoy'la ilgili düzenlenen iddianameyi kabul eden mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

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