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Peş peşe kabul! Başkan Erdoğan, Önder Aksakal ile Mustafa Destici'yi kabul etti

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Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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Peş peşe kabul! Başkan Erdoğan, Önder Aksakal ile Mustafa Destici’yi kabul etti

Son dakika.. Başkan Erdoğan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Son dakika.. Başkan Erdoğan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul ettiği bildirildi.



KABUL BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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