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YSK Başkanı Ahmet Yener'den yerel seçim açıklaması! Deprem bölgesine yönelik çalışmalar başlıyor

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Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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YSK Başkanı Ahmet Yener’den yerel seçim açıklaması! Deprem bölgesine yönelik çalışmalar başlıyor

YSK Başkanı Ahmet Yener: "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız"

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