Veliler dikkat! LGBT tehlikesi çocukların elinde

EBEVEYNLER ÇOK DİKKATLİ OLMALI

İnternet ve dijital uygulamaların sanıldığı kadar masum içerikler barındırmadığını anlatan Kamer; "Dijital ortamın tehlikelerinden çocuklarımızı korumak ve bu tür içeriklere çocukların maruz kalmalarını önlemek için ebeveynlere büyük görev ve sorumluklar düşmektedir.

Bilmediğimiz içeriklerin veya kanalların çocuklara izletilmemesi en önde gelen sorumluluklardan biridir. Bir diğeri ise platform isminin kids (çocuk) olması, çocuklara özel diye tanıtılması veya sınıflandırılması bu tür içeriklere maruz kalmayacağı anlamına gelmemektedir" diyerek velileri uyardı.