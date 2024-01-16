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Terörist sınırda çukur kazıyor! A Haber ekibi PKK’lı teröristleri görüntüledi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Terörist sınırda çukur kazıyor! A Haber ekibi PKK’lı teröristleri görüntüledi

Son dakika haberleriSuriye’nin kuzeyini işgal eden PKK’lı teröristler Türkiye sınırına yakın bölgede hendek kazarken A Haber ekipleri tarafından görüntülendi. Bölgede yaşananları aktaran A Haber Muhabiri Barış Türel, Kamışlı bölgesinin örgütün finansman kaynağı açısından çok önemli olduğunun altını çizerken "Teröristler bu hendek kazma işlemini rejim bayrağı altında gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Hem Suriye'nin hem de Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlar aralıksız olarak sürüyor. Hem TSK hem MİT nokta operasyonlarla hedefleri imha ediyor. A Haber Mardin'in Nusaybin ilçesinde haber nöbetini sürdürüyor. Nusaybin'in hemen karşısında PKK'nın işgali altında olan Kamışlı yer alıyor.

PKK'lı hainlerin çukur kazmaya başladığı anları aktaran A Haber Muhabiri Barış Türel şu ifadeleri kullandı:

HAİNLER HENDEK KAZDI

3 terörist hendek kazıyorlar. Bulunduğumuz bölge Kamışlı örgüt için çok önemli ve kritik bir nokta. Bu nokta özellikle MİT ve TSK tarafından hedef alınıyor. Terör örgütünün finansman sağladığı bu bölgede çok sayıda yer imha edildi.

23 BÖLGE VURULDU

MİT geçtiğimiz günlerde bu bölgede 23 bölgenin vurulduğunu ifade etti. MSB de diğer yandan yapılan operasyonların görüntülerini paylaşıyor.

SİYAH DUMANLAR YÜKSELİYOR

Görüntülerde 3 teröristin çukur kazdığı görülüyor. Farklı noktalardan siyah dumanlar yükseliyor. Pençe harekatlarıyla bu bölgede çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

REJİM BAYRAĞI ALTINDA YAPILIYOR

Kamışlı'da terör örgütü petrol ve uyuşturucu satarak kaynak sağlıyor. Burada hendek kazılıyor şu an. Teröristler bu hendek kazma işlemini rejim bayrağı altında gerçekleştiriyor.

MİT'TEN KAMIŞLI'DA NOKTA OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde olduğu belirlenen YPG'nin kadın yapılanmasının sözde sorumlularından ve terör örgütünün sözde meclis üyesi "Rihan Amude" kod adlı Liman Suwyeş'i takibe aldı.

Bulunduğu yer belirlenen Suwyeş, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Suwyeş'in, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönettiği, Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktardığı belirlendi.

Ayrıca teröristin, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ettiği tespit edildi.

TAM İSABETLE VURULDU

Mardin'in Nusaybin ilçesi Tepealtı Köyü sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan hedefler tam isabetle vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 15 Ocak 2024 saat 22.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu, barınak ve doğalgaz üretim tesisinden oluşan 23 hedef imha edilmiştir" denildi.

Terörist sınırda çukur kazıyor! TERÖRİST SINIRDA ÇUKUR KAZIYOR!

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