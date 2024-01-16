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Terörist sınırda çukur kazıyor! A Haber ekibi PKK’lı teröristleri görüntüledi

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Giriş: 16.01.2024 14:48
Suriye’nin kuzeyini işgal eden PKK’lı teröristler Türkiye sınırına yakın bölgede hendek kazıyor. A Haber ekibi PKK’lı teröristleri çukur kazarken görüntüledi.
Terörist sınırda çukur kazıyor!
Terörist sınırda çukur kazıyor!
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