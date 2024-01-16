İzmir'de şiddetli sağanak! Ev ve iş yerlerini su bastı
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Dikili ve Bergama ilçelerindeki derelerde taşkın meydana geldi. Vatandaşlar ellerinde çekçek ile suyu tahliye etmeye çalıştı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.
YİNE SULAR ALTINDA KALDI
Sefer Ayçe'nin bölgeden aktardıkları: İzmir'de yine aynı manzara var. Dikili yine sular altında kaldı. Ara sokaklarda derelerin taşmasıyla baskınlar yaşandı. Dün akşam Dikili'deki evlerine yeni taşınan bir ailenin evi sular altında kaldı. Evdeki beyaz eşyalar ve televizyon kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar kendi çabasıyla suyu boşaltmaya çalışıyor.
İNSANLAR EVDEN ÇIKAMIYOR
Dikili'de yarım saat süren yağış ilçeyi bu hale getirdi. Altyapı çalışması olmadığı için vatandaşlar eve dolan suyu boşaltmaya çalışıyor. Evlerin giriş karları sular altında kaldı ve insanlar evlerinden çıkamıyor. İnsanların ihtiyaçları için dışarı çıkması gerekiyor ancak bazı yerlerde size kadar su görünüyor. Şu anda Dikili'nin birçok mahallesinde ve sokağında benzer manzaralar var. Burada girişte yer alan evlerin hemen hemen hepsinde su baskınları yaşanmış durumda.
PLAKALAR DÜŞMÜŞ
Vatandaşlar kot farkı gözetmeksizin işler yaptığı için bu olayların yaşandığını söylüyor. Bazı evlerde vatandaşlar yaşamıyor ama sular basmış durumda ve eşyalar zarar görmüş. Dikili'de hemen hemen her mahallede taşkın da etkilenen yerler görmek mümkün. Vatandaşlar her yağışta sular altında kaldıklarını bize söylediler. Plakaları düşen araçları görmek mümkün. Su nedeniyle yapışkan madde zarar gördüğü için plaklar düşmüş.
İZMİR'DE ALTYAPI YOK
Biz şu anda bulunduğumuz bölgede su boşaltacak bir kanalizasyona rastlamadık. İzmir'de altyapı çalışması olmadığı için her yağışta su altında kalıyor. Özellikle Kemeraltı Çarşısı su baskınları yaşıyor. Burada önemli olan altyapı iyileştirip suların tahliyesini sağlamak ancak ekranlara da yansıdığı gibi altyapı yok.
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