İzmir’de şiddetli sağanak! Ev ve iş yerlerini su bastı

İNSANLAR EVDEN ÇIKAMIYOR

Dikili'de yarım saat süren yağış ilçeyi bu hale getirdi. Altyapı çalışması olmadığı için vatandaşlar eve dolan suyu boşaltmaya çalışıyor. Evlerin giriş karları sular altında kaldı ve insanlar evlerinden çıkamıyor. İnsanların ihtiyaçları için dışarı çıkması gerekiyor ancak bazı yerlerde size kadar su görünüyor. Şu anda Dikili'nin birçok mahallesinde ve sokağında benzer manzaralar var. Burada girişte yer alan evlerin hemen hemen hepsinde su baskınları yaşanmış durumda.