TBMM'de "terörle mücadele" oturumu! Peş peşe flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Meclis'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sizleri MSB mensupları adına saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında milletimizin güvenliği için şehadete ulaşan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Terörle mücadelede örgütlere ağır darbeler indirdik. Hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik. En büyük pay şehitlerimize ve gazilerimize aittir.

Silahlı kuvvetlerimiz tehditleri sınırlarımıza dayanmadan bertaraf etmek için cansiperane mücadele vermekte.

Spekülasyonlar oluşturulmakta. Kahraman Mehmetçiğin mücadelesine zarar verme amaçlı olduğu görülmektedir.

Stratejik ön görüden yoksun, bilinçsiz söylemlere de şahit oluyoruz. Yakın geçmişte yaşananları unutmuşa benziyorlar. Böyle hassas konuda birlik içinde olmak yerine acıların siyasi malzeme yapılması kabul edilemez. 2015 itibaren yurt içinde birçok bölgede PKK, YPG, DEAŞ saldırılarında artış yaşandı.

Çok sayıda kahramanımızı şehit verdik. Mayın ve el yapımı patlayıcılar ile çok sayıda güvenlik gücümüz şehit oldu. Süreci farklı değerlendirenler var. Suriye'de bedel ödediğimiz söyleniyor ancak oradaki tedbirleri almadan önce ödemiştir. Harekatlarımız hem bizim hem bölge halkının menfaatlerine uygun şekilde devam ediyor.