CHP’nin ortaklarından Kürdistan naraları! DEM Parti’den TBMM’de büyük skandal! Operasyonlardan rahatsız oldular...

"ELEKTRİK SANTRALLERİ, GIDA SİLOLARI, HASTANELER VURULUYOR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, açıklamasında şunları söyledi:

Bakın yine asker ölümlerinin hemen akabinde Rojava bombalanmaya başladı. Siviller katlediliyor. Elektrik santralleri, gıda siloları, hastaneler vuruluyor. Sivillerin yaşam alanları vuruluyor. Bu kürsünün dili olsa da konuşsa. Biz her seferinde bunları dile getirdik. Sivillerden intikam almak hangi ahlaka sığar? Bizim yolumuz çözüm üretmenin ve 40 yıllık çatışmayı bitirmenin yoludur.