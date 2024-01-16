İzmir’de şiddetli sağanak!  Ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Dikili ve Bergama ilçelerindeki derelerde taşkın meydana geldi. Vatandaşlar ellerinde çekçek ile suyu tahliye etmeye çalıştı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.

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