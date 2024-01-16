16 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İzmir'de şiddetli sağanak!  Ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de şiddetli sağanak!  Ev ve iş yerlerini su bastı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.01.2024 14:32
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Dikili ve Bergama ilçelerindeki derelerde taşkın meydana geldi. Vatandaşlar ellerinde çekçek ile suyu tahliye etmeye çalıştı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgedeki son durumu canlı yayında aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Düğün salonunda dehşet!
Düğün salonunda dehşet!
Terörist sınırda çukur kazıyor!
Terörist sınırda çukur kazıyor!
İzmir’de şiddetli sağanak!  Ev ve iş yerlerini su bastı
İzmir'de şiddetli sağanak!  Ev ve iş yerlerini su bastı
Bakan Fidan’dan “Kızıldeniz’ açıklaması
Bakan Fidan'dan “Kızıldeniz' açıklaması
Yüksekova’da devasa kar tünelleri!
Yüksekova’da devasa kar tünelleri!
Tekstil devi Weavers ihaleyle satışa çıkıyor!
Tekstil devi Weavers ihaleyle satışa çıkıyor!
Burkina Faso’da yeni darbe girişimi!
Burkina Faso'da yeni darbe girişimi!
ZTK’da 5. Tur heyecanı!
ZTK'da 5. Tur heyecanı!
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkındaki karar!
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki karar!
İlk uzay yolculuğuna saatler kaldı
İlk uzay yolculuğuna saatler kaldı
İran’dan intikam saldırısı mı?
İran'dan intikam saldırısı mı?
İtfaiye aracı suya kapıldı!
İtfaiye aracı suya kapıldı!
Daha Fazla Video Göster