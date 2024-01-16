MSB terör inlerini bombalıyor! Hava harekatlarında nefes kesen anlar

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekatlarında terör inleri böyle imha edildi." ifadelerine yer verildi.