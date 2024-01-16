MSB terör inlerini bombalıyor! Hava harekatlarında nefes kesen anlar
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün gece Irak ve Suriye'nin kuzeylerinde, terör hedeflerine düzenlenen hava harekatının görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekatlarında terör inleri böyle imha edildi." ifadelerine yer verildi.
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