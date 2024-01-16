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TBMM Genel Kurulunda "teröre karşı bildiri" tezkeresi kabul edildi

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Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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TBMM Genel Kurulunda teröre karşı bildiri tezkeresi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

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