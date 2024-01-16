CHP'den ihanete açık destek! Aday çıkarmayıp DEM Parti'nin arkasına geçtiler! Kandil ittifakı resmileşti...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasındaki sıkı işbirliği yerel seçimlerin yaklaşmasıyla daha pekişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye düşmanlarının elini öperken ayaklarına kadar giderek oy dilendi. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakmayı ihmal etmeyen Özel "İstiklal Marşı okumak zorunda değiliz" diyen Mersin'in Akdeniz ilçesinde DEM Parti'nin adayı Nuriye Arslan'a destek verme kararı aldı. CHP'nin bu kararına sosyal medyadan tepki yağdı. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kol kola yürüyen CHP ve PKK'nın partisi DEM Parti, son günlerde Türkiye'nin şehitlerine ağladığı şu zamanlarda siyasi işbirliklerini daha daha da büyüttü.
ELLERİNİ ÖPÜP AYAKLARINA GİTTİLER
Türkiye düşmanlarının elini öpen ve ayaklarına kadar oy dilenmeye giden CHP'de büyükşehirlerde oy almak için bazı bölgelerde PKK'nın partisi olan DEM Parti desteklenecek.
"İSTİKLAL MARŞI OKUMAK ZORUNDA DEĞİLİZ"
CHP, Mersin'in Akdeniz ilçesinde aday çıkarmayıp DEM Parti'nin adayı Nuriye Arslan'a destek verecek. Arslan, 10 Haziran 2022'de belediye meclisinde "İstiklal Marşı okumak zorunda değiliz" diyerek gerginlik çıkarmış ve terör propagandası yapmıştı.
CHP DE BÜYÜKŞEHİRDE DESTEK İSTEDİ
Sosyal medyadan duruma tepki gösteren Mersinliler, Arslan'a oy vermeyeceklerini söyledi. Öte yandan Akdeniz Belediyesi'ndeki ittifaka karşılık, CHP'nin "Siz de bizi Mersin Büyükşehir adayı Vahap Seçer'e oy vererek destekleyin" dediği öne sürüldü.
CHP DEM'E MUHTAÇ OLDU
Mersin'de PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile el sıkışan CHP, Akdeniz Belediye eşbaşkanlığı için İstiklal Marşı düşmanı Nuriye Arslan'ı destekleyecek.
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirleri kaybetme korkusu yaşayan CHP, DEM Parti ile kirli bir seçim ittifakı pazarlığı yürütüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, DEM'in desteğini almak isteyen CHP, Akdeniz Belediye Başkanlığı için aday göstermedi.
CHP, Akdeniz Belediyesi'nde DEM'in adayını destekleyecek. CHP'nin destek vereceği ilçede ise geçmiş dönemde 'İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değilim' diyen Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Nuriye Arslan aday gösterildi.
O İFADELERİYLE BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Arslan'ın 10 Haziran 2022'de belediye meclisinde İstiklal Marşı ile ilgili söylemleri sosyal medyada gündem olmuştu. Akdeniz Belediyesi meclis toplantısı açılışında İstiklal Marşı'nı okumayan DEM Partili (HDP'li) meclis üyeleri ile Cumhur İttifakı meclis üyeleri arasında tartışma yaşanmıştı. Arslan'ın 'Biz burada İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değiliz' ifadesi büyük tepki çekmişti.
KİRLİ İTTİFAKA TEPKİ YAĞDI
CHP'nin DEM Parti ile ittifak kararı Mersinlilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş, "Yazıklar olsun CHP'ye. Vatana ihanet edenlerle, kurşun sıkanlarla bir olup nasıl dolaşacaklar. CHP seçmeni, Akdeniz ve Toroslar'da PKK'nın uzantısı HDP'ye oy veremez, vermemeli. Anlamayanlar artık anlasın. Daha 6 ay önce Kılıçdaroğlu, HDP'ye sırtını dayadı. CHP yöneticilerinin artık ne Atatürk ne Türk milleti ne de Türk devleti ile bir ilgisi, yakınlığı kalmamıştır" sözleriyle ittifaka tepki gösterdi.
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