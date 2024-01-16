CHP’den ihanete açık destek! Aday çıkarmayıp DEM Parti’nin arkasına geçtiler! Kandil ittifakı resmileşti...

KİRLİ İTTİFAKA TEPKİ YAĞDI

CHP'nin DEM Parti ile ittifak kararı Mersinlilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş, "Yazıklar olsun CHP'ye. Vatana ihanet edenlerle, kurşun sıkanlarla bir olup nasıl dolaşacaklar. CHP seçmeni, Akdeniz ve Toroslar'da PKK'nın uzantısı HDP'ye oy veremez, vermemeli. Anlamayanlar artık anlasın. Daha 6 ay önce Kılıçdaroğlu, HDP'ye sırtını dayadı. CHP yöneticilerinin artık ne Atatürk ne Türk milleti ne de Türk devleti ile bir ilgisi, yakınlığı kalmamıştır" sözleriyle ittifaka tepki gösterdi.