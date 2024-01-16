İstanbul'un adayları belli oluyor! Mega şehir AK Parti ile yeniden doğacak
AK Parti yönetimi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Ocak Cumartesi günü İstanbul'un ilçe adaylarını kamuoyu ile tanıştıracak. İstanbullu seçmenin meraka beklediği AK Parti'nin vaat ve projeleri de önümüzdeki hafta duyurulacak.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un 22-23 Ocak'ta seçim kampanyasını ilan etmesi planlanıyor. AK Parti'nin Cumhur İttifakı bileşeni MHP ile yapılan protokol kapsamında 39 ilçeden 2'si MHP'ye bırakılmıştı.
Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un 37 ilçe belediye başkan adayı tanıtılacak. İstanbul kampanyasının ana sloganı, "Bizde başka bir aşk yok, sadece İstanbul" olacak.
Aynı sloganı içeren bir şarkı da önümüzdeki dönemde meydanlarda AK Parti'nin seçim şarkısı olarak kullanılacak. Ayrıca "Yeniden İstanbul", "Kendini değil, kentini düşünen başkan", "Şöhreti değil şehri düşünen başkan" söylemleri de meydanlarda ve paylaşımlarda dile getirilecek.
AK Parti, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında "polemikçi değil icraatçı" aday profilini öne çıkarmayı hedefliyor.
Murat Kurum, 22- 23 Ocak'ta kendi seçim kampanyasını İstanbullu seçmenle paylaşacak. 7 Ocak'ta Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan aday tanıtım toplantısının hemen ardından Murat Kurum ve ekibi saha çalışmalarını başlatmıştı.
KURUM, KAMPANYASINI ANLATACAK
Önümüzdeki hafta itibarıyla ilçe adaylarını da peyderpey açıklayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin İstanbul il başkanlığında kurmayları ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un da dâhil olduğu bir toplantı ile İstanbul ilçeleri aday çalışması yaptı.
AK Parti yönetimi 2 aşamalı olarak planladığı aday tanıtım toplantısında ikinci aşama olan 48 ilin açıklanmasının ardından beyanname ve ilçeler için lansman toplantılarını ayrı ayrı gerçekleştirecek.
Bu toplantıların birleştirilmesi beklenmiyor. Parti kurmayları halen daha ayrı 3 program üzerinde çalışıyor.
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