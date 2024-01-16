İstanbul’un adayları belli oluyor! Mega şehir AK Parti ile yeniden doğacak

Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un 37 ilçe belediye başkan adayı tanıtılacak. İstanbul kampanyasının ana sloganı, "Bizde başka bir aşk yok, sadece İstanbul" olacak.

Aynı sloganı içeren bir şarkı da önümüzdeki dönemde meydanlarda AK Parti'nin seçim şarkısı olarak kullanılacak. Ayrıca "Yeniden İstanbul", "Kendini değil, kentini düşünen başkan", "Şöhreti değil şehri düşünen başkan" söylemleri de meydanlarda ve paylaşımlarda dile getirilecek.