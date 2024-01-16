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Son dakika | MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 16.01.2024 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
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Son dakika | MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlusu Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'inin Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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