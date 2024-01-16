Başkan Erdoğan’dan “Yeni Harekat” sinyali! Güvenli hat nasıl oluşturuldu?
Kabine toplantısında Başkan Erdoğan’ın verdiği mesajlar çok önemliydi ve yeni harekatlardan bahsetti. Peki üs bölgeleri stratejisi nasıl işliyor? Irak’ın kuzeyinde 300 kilometrelik güvelik hattı nasıl oluşturuldu? Pençe operasyonları serisiyle 2019’dan bugüne neler yapıldığını ve konuyla ilgili detayları uzman isimler A Haber canlı yayınında açıkladı.
İşte o konuyla ilgili satır başlıkları;
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin-Güvenlik Politikaları Uzmanı:
Türkiye hibrit bir savaş taktiği ile karşı karşıyadır ve bunu artık herkes bilmeli. Karadeniz bu zaman kadar huzur deniziyken bir an serseri mayınlar belirdi. Bu ne demek birileri mayınları kesiyor. Burada bizi kandırmayı planlıyorlar. Gemiyle geçip ardından bütün NATO donanmasını çıkarıp burada savaştıracaklar bizi.
İsrail- Gazze savaşına karşı gözümüzü yummamızı istiyorlar. Kesinlikle yummayacağız. Bu saldırıların nedeni esasen bu. Başkan Erdoğan'ın dediği şey çok önemli "Güvenlik biriminin yanında yöresinde yer alanın kim olduğuna bakmadan vurun" diyor. Burada ABD paralı askerleri mi var? Avustralya mı var? olsun zamanında Anzakları nasıl vurduysak yerlisi kimse onu da vuracağız.
Bu bölgelerden defolup gitmezlerse Mehmetçiğin karadan denizden veya havadan bombalarına şahit olacaklar.
ÜS BÖLGELERİNDE Kİ STRATEJİ
Mehmet Okkan- Emekli Tümgeneral:
Bu bölgede büyük bir kahramanlık mücadelesi veriliyor. Bu bölgede ki güvenlik ilerledi ve eğer ki Suriye'de ki güvenlik koridorunu oluşturmasaydık hala bugün hala devam ediyor olacaklardı.
Birileri hala burada 2000 öncesinin PKK'nın olduğunu sanıyorlar ama yok. Burada karşımıza ki PKK biz aparat arkasında bir koalisyon var. Suni devlet yaratma konusunda zemin yaratma çabasındalar. MİT yakın zamanda Süleymaniye'ye bir operasyon yaptı. Asıl amaç orada PKK ve PYD'ye insansız hava aracı yapan bir atölye vardı ve oraya yakın bir havalimanında onlar eğitim yapıyorlardı.
PKK'YA KİM İHA ÜRETİYOR?
Tabii ki İran. PYD bölgesi İran'dan sorumlu. Dolayısıyla orada öyle çetrefilli bir ilişki var ki anlamlandırılamıyor.
SÜLEYMANİYE NASIL PKK ÜSSÜ OLDU?
Prof.Dr. Özden Zeynep- Oktav Siyaset Bilimci:
Aslında çok somut gelişmeler var. Bu bölgeden bir petrol alımı vardı sonra Bağdat bizi uyardı ve biz bu alımı kestik. Bir kalkınma projesi kararlaştırıldı ve bu karar ABD'yi çok rahatsız etti. Erbil'e İran'ın füze atmasının nedenlerinden bir tanesi de enerji kaynaklı. Çünkü füze atılanlardan bir tanesi Erbilli bir iş adamı ve burada ki petrolün İsrail'e sevk edilmesine aracılık eden bir şirketin sahibiymiş.
Bir İran bölünme tehdidi yaşıyor. İki İŞİD'in tekrar canlandırılmasından çok rahatsızlar. Üç Afganistan talibana bırakıldıktan sonra ABD sözüm ona çekildi ama ABD Afganistan'dan da çekilmedi ıraktan da çekilmedi ve Putin daha sonra bu radikallerden ürktü.
Mehmet Okkan- Emekli Tümgeneral:
İran bizim gibi tek yüzlü değildir. İran çok yüzlüdür. O kadar ikna edici konuşurlar ki gerçekten dostunuzu bulduğunuzu zannedersiniz ama bir süre geçtikten sonra o dostun size neler yapmaya kadir olduğunu görürsünüz.
Şu an geldiğimiz noktada İran'ın kendini rahatsız görmesinin sebebi bizi rakip görmeleridir. Bölgesel güç noktasında kendi ayaklarına taş değmesi konusunda tehdit görüyorlar.
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