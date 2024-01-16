Başkan Erdoğan’dan “Yeni Harekat” sinyali! Güvenli hat nasıl oluşturuldu?

SÜLEYMANİYE NASIL PKK ÜSSÜ OLDU?

Prof.Dr. Özden Zeynep- Oktav Siyaset Bilimci:

Aslında çok somut gelişmeler var. Bu bölgeden bir petrol alımı vardı sonra Bağdat bizi uyardı ve biz bu alımı kestik. Bir kalkınma projesi kararlaştırıldı ve bu karar ABD'yi çok rahatsız etti. Erbil'e İran'ın füze atmasının nedenlerinden bir tanesi de enerji kaynaklı. Çünkü füze atılanlardan bir tanesi Erbilli bir iş adamı ve burada ki petrolün İsrail'e sevk edilmesine aracılık eden bir şirketin sahibiymiş.

Bir İran bölünme tehdidi yaşıyor. İki İŞİD'in tekrar canlandırılmasından çok rahatsızlar. Üç Afganistan talibana bırakıldıktan sonra ABD sözüm ona çekildi ama ABD Afganistan'dan da çekilmedi ıraktan da çekilmedi ve Putin daha sonra bu radikallerden ürktü.