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HSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

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Giriş Tarihi: 17.01.2024 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
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HSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararı yayımlandı.

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