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MHP'de yerel seçim hazırlıkları tam gaz! 3 il ve 52 ilçe belediye başkanı adayı daha açıklandı...

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Giriş Tarihi: 15.01.2024 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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MHP’de yerel seçim hazırlıkları tam gaz! 3 il ve 52 ilçe belediye başkanı adayı daha açıklandı...

Yerel seçimlere büyük bir hızla hazırlanan MHP'de Elazığ, Isparta ve Kars ile birlikte 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada "MHP'nin Elazığ adayı Murat Aygen, Isparta adayı Yusuf Ziya Günaydın, Kars adayı Ötügen Senger oldu." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada MHP'nin Elazığ adayı Murat Aygen, Isparta adayı Yusuf Ziya Günaydın, Kars adayı Ötügen Senger olduğunu duyurdu.

55 ADAY DAHA AÇIKLANDI

MHP üç il, 10 büyükşehir ilçe ve 42 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP'nin Elazığ adayı Murat Aygen, Isparta adayı Yusuf Ziya Günaydın, Kars adayı Ötügen Senger, Ankara Ayaş adayı Mehmet Kirazdibi, İzmir Çeşme adayı Esat Tanık aldı.

İŞTE O İSİMLER

İL

Elazığ - Murat Aygen
Isparta - Yusuf Ziya Günaydın
Kars - Ötügen Senger

İLÇE

Ankara/Ayaş - Mehmet Kirazdibi
Antalya/Korkuteli - Sadık Önal
Denizli/Buldan - Mesut Sarıbaloğlu
Eskişehir/Alpu - Alpaslan Kokulu
İzmir/Çeşme - Esat Tanık
Kayseri/Bünyan - Selahattin Metin
Konya/Çumra - Fatih Demirci
Konya/Doğanhisar - Savaş Özdemir
Konya/Emirgazi - Nurişen Koçak
Trabzon/Beşikdüzü - Barış Öztürk
Afyonkarahisar/Sandıklı - Melek Yavuz
Afyonkarahisar/İhsaniye - Hamit Çakır


Aksaray/Ağaçören - Fevzi Yalman
Aksaray/Eskil - Niyazi Alçay
Aksaray/Gülağaç - Doğan Başbuğ
Aksaray/Güzelyurt - Sadullah Er
Aksaray/Ortaköy - Ahmet Koyuncu
Aksaray/Sarıyahşi - Doğan Mutlu
Aksaray/Sultanhanı - Fiyay Şanlı
Çankırı/Atkaracalar - Ali Rıza Küçükkutlu
Çankırı/Bayramören - Halil Muratoğlu
Çankırı/Çerkeş - Nurullah Öztürk
Çankırı/Eldivan - Alpaslan Aşlar
Çankırı/Kızılırmak - Erol Şentürk
Çankırı/Kurşunlu - Şerafettin Uslu
Çankırı/Korgun - Hasan Hüseyin Kozan
Çankırı/Orta - Ömer Bezcı
Çankırı/Şabanözü - Ahmet Gümüş
Çankırı/Yapraklı - Ömer Güngör
Erzincan/Otlukbeli - Yusuf Tektaş
Erzincan/Kemaliye - Mehmet Karaman
Erzincan/Kemah - Cevdet Bayram
Erzincan/Çayırlı - Oktay Efe
Erzincan/Üzümlü - Lütfü Yakut
Erzincan/Ilıç - Mehmet Elçi


Erzincan/Tercan - Mehmet Yılmaz
Gümüşhane/Kelkit - Birol Toğlu
Gümüşhane/Şiran - Mutlu Özel
Gümüşhane/Köse - Turgay Kesler
Gümüşhane/Torul - Evren Evrim Özdemir
Gümüşhane/Kürtün - Enver Şen
Kastamonu/Bozkurt - Bozkurt Ekeş
Kastamonu/Çatalzeytin - Ahmet Demir
Kastamonu/Devrekani - Kenan Öz
Kastamonu/Doğanyurt - Şerafettin Ortaç
Kastamonu/Hanönü - Metin Yamal
Kastamonu/İhsangazi - Hayati Sağlık
Kastamonu/İnebolu - Engin Uzuner
Kastamonu/Seydiler - Mehmet Erdoğan
Kastamonu/Şenpazar - Suat Saygın
Kastamonu/Taşköprü - Yıldıran Yüksel
Kastamonu/Tosya - Volkan Kavaklıgil

MHP 55 adayını daha açıkladı MHP 55 ADAYINI DAHA AÇIKLADI

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