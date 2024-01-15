MHP’de yerel seçim hazırlıkları tam gaz! 3 il ve 52 ilçe belediye başkanı adayı daha açıklandı...

55 ADAY DAHA AÇIKLANDI

MHP üç il, 10 büyükşehir ilçe ve 42 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP'nin Elazığ adayı Murat Aygen, Isparta adayı Yusuf Ziya Günaydın, Kars adayı Ötügen Senger, Ankara Ayaş adayı Mehmet Kirazdibi, İzmir Çeşme adayı Esat Tanık aldı.