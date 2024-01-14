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TBMM'de terörle mücadele oturumu: 16 Ocak salı günü terörü lanetleyen Başkanlık Tezkeresi oylanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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TBMM’de terörle mücadele oturumu: 16 Ocak salı günü terörü lanetleyen Başkanlık Tezkeresi oylanacak

Son dakika haberleri... TBMM'de terörle mücadele oturumu 16 Ocak salı günü terörü lanetleyen Başkanlık Tezkeresi oylanacak.

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırılarına yönelik Genel Kurulu bilgilendirmesinin ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.

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