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Terör saldırısı yarın Meclis gündemine taşınacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 09:34
Meclis'te yarın terörle mücadele oturumu yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM'yi bilgilendirecek. Toplantıda terörü lanetleyen meclis başkanlık bildirisi de oylanacak.
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