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Son dakika | Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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Son dakika | Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde teröre karşı birliktelik mesajları verildi.

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