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MİT Suriye'de terör hedeflerini vurdu!

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Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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MİT Suriye’de terör hedeflerini vurdu!

MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.

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MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.

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