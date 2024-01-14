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Son dakika | Sızma girişiminde bulunan 7 terörist sarı torbada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2024 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
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Son dakika | Sızma girişiminde bulunan 7 terörist sarı torbada

Son dakika haberi... MSB Suriye sınırından sızmaya çalışan 7 kişilik PKK'lı terörist grubun öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi

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