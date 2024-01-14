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PKK’ya koordinatları kim verdi? Üs bölgelerinin önemi ne? Yurt dışında terörü yok etmek neden gerekli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 13:06
Cuma akşamı Irak’ın kuzeyinden gelen haberler Türkiye’yi yasa boğdu. Metina’da üs bölgesine yapılan  alçak saldırıda 9 kahraman askerimiz şehit düştü. Bölgede başlayan operasyonlarda 60’a yakın terörist yok edildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Emekli tümgeneral Doç. Dr. Güray Alpar değerlendirdi.
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