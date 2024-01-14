CHP’li İBB itfaiyesindeki rüşvet çarkı ifşa oldu! Kirli çark ortaya çıktı: Şifreleri bile vermişler







ŞİFRELERİ VERMİŞLER

Şüphelilerin, işyeri başvurusu yapan kişilerden ruhsat belgeleri karşılığında 45 bin lira rüşvet istedikleri, parayı teslim etmeleri için yangın söndürme sistemi satan bir kişiye yönlendikleri ve ona göre dosyalarının imzalandığı tespit edildi.