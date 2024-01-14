25 yıldır Muğla’yı yöneten CHP’li Osman Gürün ardında enkaz bıraktı! CHP belediyecilikte sınıfta kaldı



İMAR PLANLARI HUKUKA AYKIRI ÇIKTI

Muğla Büyükşehir Belediyesinin hazırlanan imar planlarının tümünün ve daha sonrasındaki revizyonların hukuka aykırı olduğu ortaya çıktı. Tüm Muğla'nın hukuken var olmayan imar planlarıyla yönetildiğinin gün yüzüne çıkmasından sonra bazı projeler mühürlendi. Muğla yatırımdan mahrum kaldı. Hukuksuzluğun üzerine giden avukatların ise engellenmeye çalışıldığı ileri sürüldü.