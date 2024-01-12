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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda rüşvet operasyonu
İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı itfaiye teşkilatındaki 3 görevli ile bir belediye sağılık teknisyeninin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli itfaiye görevlilerinin, iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesi karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istediği belirlendi.
Giriş Tarihi: 12.01.2024 15:58Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 16:01