İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda rüşvet operasyonu

Talep edilen rüşvet parasının temini için kişilerin yangın söndürme sistemleri satan sivil birine yönlendirildiğini ve verilen paraya karşılık hiçbir ürünün satılmadığını ortaya çıkaran ekipler, rüşvet veren kişilerin dosyalarının imzalandığını, vermeyenlerin usule uygun olsa dahi işlerini aksatarak zorlandıklarını da tespit etti.