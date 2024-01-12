İBB'ye bağlı itfaiye ekiplerine rüşvet operasyonu
İBB'ye bağlı itfaiye çalışanlarına "rüşvet" operasyonu düzenlendi. Operasyonda iş yeri açarken başvuru yapan kişilerden, temin edilmesi gereken ruhsat belgeleri karşılığında 45 bin lira rüşvet isteyen ve alan, 1’i emekli toplam dört İBB İtfaiye Eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni ve 13 sivilin bulunduğu toplam 18 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı itfaiye teşkilatındaki 3 görevli ile bir belediye sağılık teknisyeninin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü rüşvet suçuna yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalarda ekipler, İBB'ye bağlı itfaiye teşkilatı görevlilerinin iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesi karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istediğini belirledi.
Talep edilen rüşvet parasının temini için kişilerin yangın söndürme sistemleri satan sivil birine yönlendirildiğini ve verilen paraya karşılık hiçbir ürünün satılmadığını ortaya çıkaran ekipler, rüşvet veren kişilerin dosyalarının imzalandığını, vermeyenlerin usule uygun olsa dahi işlerini aksatarak zorlandıklarını da tespit etti.
Rüşvet alan itfaiyecilerin İBB'de memur olan başka bir görevliye rüşvet verdikleri, düzenli ödeme karşılığında kurum şifresini aylık kiraladıkları, rüşvet aldıkları işyeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri ve örgütsel hareketle kendilerine "tehlikeli", "özel ekip" gibi isimler verdikleri de belirlendi.
Tespitlere göre, sözde ekibe katılmak isteyenlerin durumu için itfaiyecilerin kendi aralarında görüşmeler gerçekleştirdiği, amir konumunda olan şüphelinin bazı rüşvet eylemlerinde çıkan sorunlar sebebiyle ast pozisyondaki şüphelileri azarladığı da anlaşıldı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, biri emekli 4 İBB itfaiye eri ile bir İBB sağlık teknisyeninin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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