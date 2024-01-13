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SpaceX duyurdu! İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı taşıyacak kapsül Florida'ya ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2024
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SpaceX duyurdu! İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’yı taşıyacak kapsül Florida’ya ulaştı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı 17 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımak için yola çıkacak Dragon kapsülü, Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı.

SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dragon, önümüzdeki hafta Falcon 9'un Ax-3'ü uzay istasyonuna fırlatması öncesinde Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı." bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin uzay yolcusu astronot Tuva Cihangir Atasever de yaptığı paylaşımda, "Alper abiyi ve beraberindeki Ax-3 mürettebatını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Dragon kapsülü Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaştı. Fırlatmaya son 4 gün." ifadesini kullandı.

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