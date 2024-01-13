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MHP lideri Devlet Bahçeli'den alçak terör saldırısına yönelik tepki: Sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır

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Giriş: 13.01.2024 12:01
MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Mehmetçik'e düzenlenen alçak terör saldırısına sert tepki gösterdi. Bahçeli tüm terör kamplarının hedef alınması gerektiğini belirtirken "Elbette tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır." ifadelerini kullandı. Son terörist öldürülene kadar yılgınlık ve yorgunluğun olmayacağını söyleyen Bahçeli "Bu uğurda her şey göze alınmıştır" dedi. İşte detaylar...
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