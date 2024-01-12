Mansur Yavaş'tan CHP yönetimine "İmamoğlu" resti! Ankara'da krizin adı Behzat Ç! Adaylıktan çekiliyor mu?

ŞİMDİ DE BEHZAT Ç. KRİZİ!

CHP'de sadece İzmir değil Ankara konusunda da yeni bir kriz yaşanıyor. 470 bin seçmenli Etimesgut ilçesinin başkan adaylığı konusunda Özgür Özel ile Mansur Yavaş karşı karşıya gelirken Mansur Yavaş'ın adaylıktan çekilmesi de gündemde.