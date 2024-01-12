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Mansur Yavaş'tan CHP yönetimine "İmamoğlu" resti! Ankara'da krizin adı Behzat Ç! Adaylıktan çekiliyor mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
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Mansur Yavaş’tan CHP yönetimine İmamoğlu resti! Ankara’da krizin adı Behzat Ç! Adaylıktan çekiliyor mu?

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte adayların belirlenmesi konusunda büyük bir kriz yaşanan CHP'de gerilim tırmanırken Ankara'da da Behzat Ç. krizi patladı. Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'in aday gösterdiği Behzat Ç. ismiyle tanınan tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıktığı ve İmamoğlu gibi bu ilçede adayı kendisinin belirlemek istediği öğrenildi. Hatta Mansur Yavaş'ın bu durumdan dolayı CHP'nin Ankara adaylığından çekilebileceği de iddia edildi. İşte detaylar...

CHP'de yerel seçimler öncesi aday belirleme krizi giderek derinleşirken İzmir'de yaşanan krizin ardından şimdi de Ankara'da Etimesgut krizi patlak verdi.

İZMİR'DE ÖZEL-İMAMOĞLU KAPIŞMASI

İzmir'de DEM Parti Tunç Soyer'in adaylığı konusunda bastırırken, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel de farklı adaylar çıkarma peşinde. İki isim arasında İzmir özelinde bir güç savaşı yaşanırken hangi tarafın galip geleceği merak konusu.

ADAY BİR TÜRLÜ AÇIKLANAMADI!

Nitekim günlerdir açıklanması beklenen CHP İzmir adayının sürekli olarak ertelenmesi yaşanan krizi gözler önüne seriyor.

ŞİMDİ DE BEHZAT Ç. KRİZİ!

CHP'de sadece İzmir değil Ankara konusunda da yeni bir kriz yaşanıyor. 470 bin seçmenli Etimesgut ilçesinin başkan adaylığı konusunda Özgür Özel ile Mansur Yavaş karşı karşıya gelirken Mansur Yavaş'ın adaylıktan çekilmesi de gündemde.

"AİLEMİZİN İÇİNDEN BİRİNİ SEÇ"

CHP'de Etimesgut Belediye Başkan adaylığı için 11 isim başvuru yaparken Özgür Özel'e sunulan metinde "Başkan adayını Etimesgut'umuzu bilen, emek veren CHP Etimesgut ailemizden bir arkadaşımızın belediye başkan adayı olarak belirlenmesini takdirlerinize arz ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

MANSUR YAVAŞ İSTEMİYOR

CHP yandaşı Sözcü'nün yazarlarından olan Saygı Öztürk, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'nin de desteğini almak için Etimesgut'ta Behzat Ç. karakterini canlandırmasıyla tanınan Erdan Beşikçioğlu'nun değil kendi seçeceği bir ismin aday gösterilmesini istediğini belirtti.

İMAMOĞLU SEÇİYORSA BEN DE SEÇERİM

Nitekim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilindeki 39 ilçe belediye başkan adayını belirlerken, istediği bürokratının istediği ilçeden aday gösterilmesini sağlarken, Mansur Yavaş'ın iki isteğinden ancak birisi bile güçlükle yerine getirildi.

MANSUR YAVAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLEBİLİR

Mansur Yavaş, İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut'tan aday gösterilmesini istediği gösterilmezse adaylıktan çekilmesinin bile gündemde olduğu da iddialar arasında.

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