Zehir tacirlerine geçit yok! 45 ilde büyük operasyon! 305 kişi yakalandı...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 45 ilde zehir tacirlerine düzenlenen operasyonlarda 1 ton 664 kilogram uyuşturucu madde, 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 305 zehir taciri yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gençleri ve geleceği zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarına vurgu yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Van İl Jandarma Komutanlığınca; 432 ekip, bin 435 personel, 1 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Konya, Antalya, Bitlis, Bursa, Malatya, Muğla, Balıkesir, Van, Kocaeli, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Samsun, Kars, Elazığ, Aydın, Kayseri, Trabzon, Kırıkkale, Diyarbakır, Mersin, Düzce, Mardin, Kahramanmaraş, İstanbul, Çorum, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Erzurum, Isparta, Kilis, Bolu, Sivas ve Yozgat olmak üzere 45 ilde gerçekleştirilen "Narkogüç-43" Operasyonları düzenlendi.
Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;
Diyarbakır
Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
113 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
Konya
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 104 kg skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı
Kırıkkale
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 60 kg 500 gr skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
Van
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 29 kg metamfetamin ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı
Elazığ
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28 kg eroin, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
İstanbul
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 21 kg 900 gr sentetik kannabionid, 25.000 adet uyuşturucu hap,16 kg 750 gr esrar, 14 kg 650 gr skunk, çok miktarda metamfetamin ve kokain ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.
Ordu
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 6 kg 250 gr bonzai ele geçirildi. 6 zehir taciri yakalandı.
Muğla
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 4 kg 500 gr esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.
Ankara
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 2 kg kokain, 336.000 adet sentetik hap
ele geçirildi.1 zehir taciri yakalandı.
Mersin
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 56.000 adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.
Van
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 220 kg toz esrar ele geçirildi.
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