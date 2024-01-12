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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, Aden Körfezi’nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

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