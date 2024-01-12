Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu ifade verdi!

Avrasya Tüneli'nden çıktıktan sonra 5-10 dakika ilerlediğini ifade eden sanık, önünde hızlı giden motosiklet olduğunu, bir anda durduğunu ve yolun sağ tarafına doğru döndüğünü anlattı.

Sanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben frene basmama rağmen çarpmayı engelleyemedim. Bu sırada yaklaşık 55 kilometre hızla ilerliyordum. Öndeki motosikletin gittiğini görmüştüm. Ancak motosiklet bir anda durup döndüğü için ben de bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedim."