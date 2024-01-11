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ÖĞRETMENLERDEN CHP'YE PROTESTO! Genel Merkez’e siyah çelenk bıraktılar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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ÖĞRETMENLERDEN CHP’YE PROTESTO! Genel Merkez’e siyah çelenk bıraktılar

CHP Milletvekili Murat Emir katıldığı bir yayında öğretmenleri küçümseyici açıklamalarda bulundu. Eğitim-Birsen üyeleri CHP'yi protesto etti ve Genel Merkez önüne siyah çelenk bıraktı. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir katıldığı canlı bir yayında dünyanın öğretmenleri aşağıladı. Murat Emir canlı yayında Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u asıl mesleği üzerinden eleştirmeye kalkıştı.

ÖĞRETMENLERİ AŞAĞILAYICI SES TONU

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ABB için adı geçen Kahramankazan Belediye Başkanı'nı eleştirerek stüdyodakilere "Mesleğini biliyor musunuz Kazan Belediye Başkanının? Öğretmen…" dedi. Emir'in öğretmenliği bu şekilde anması tepkilere yol açtı.

ÇEVİRMEYE ÇALIŞTI AMA OLMADI

Öğretmenleri küçümseyen ses tonu ve imalar stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi. Hatasını hemen anlayan Emir ise konuyu çevirmeye çalıştı ve "Öğretmenliği ile ilgili bir sorunum yok, çok iyi bir belediye başkanı olabilir ama Kazan konusunda olamayacağını biliyorum." dedi. Yaşanan olaydan sonran Eğitim-Birsen üyeleri CHP'yi protesto etti ve Genel Merkez önüne siyah çelenk bıraktı. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

TEPKİ YAĞDI

Filiz Uçan Savaş: Şu anda Eğitim-Birsen üyeleri CHP önüne çelenk bıraktılar. Geçtiğimiz günlerde Murat Emir katılmış olduğu yayında öğretmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u kast ederek öğretmenleri küçümseyici bir tavır sergiledi. Yaşananlardan sonra başta sosyal medya olmak üzere birçok kesimden tepki geldi.

ÇELENKTEKİ MESAJ

Eğitim-Birsen üyeleri yaşananlardan sonra CHP önüne siyah çelenk bıraktı. Çelenkte "Öğretmenler bizim baş tacımızdır" yazıyor. Başta öğretmenler olmak üzere hem siyasi kesim hem de sosyal medya üzerinden Murat Emir'e tepkiler sürüyor. CHP'li vekili özür dilemeye davet ettiler.

"ÖĞRETMENLERİ HAKİR GÖREN KÜÇÜMSEYEN ZİHNİYET"

Emir'in sözlerine sosyal medya hesabından cevap veren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz yaptığı açıklamada "Öğretmenlik kadar şerefli bir mesleğim olduğu için gurur duyuyorum! Sadece muhalefet etmek arzusuyla, "öğretmenlik" gibi yüce bir mesleği hakir gören, küçümseyen CHP Milletvekili Murat Emir; kendisinin ve partisinin bir öğretmene nasıl baktığını apaçık göstermiş, kendisini küçük düşürmüştür. Gücünü, emeğini, hayatını bu şerefli mesleğe adamış tüm öğretmenlerimiz adına; kendisini bu talihsiz ifadesiyle ilgili özür dilemeye davet ediyorum! Unutmayın sayın Murat Emir, Türkiye Cumhuriyetini Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur iyi öğrenin. Ve tekrar! Gururla söylüyorum ! #BenBirÖğretmenim ! Ben bir Başkanım ! Ben bir "Eğitimci Başkan"ım!" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden CHP’ye protesto! ÖĞRETMENLERDEN CHP'YE PROTESTO!
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