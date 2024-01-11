Fişlerde KDV oyunu | Düşük KDV ile vergi kaçırma hesapları! Neden fiş ve fatura almalıyız?
Restoranlar, eczaneler, fırınlar... Bazı işletmeler tüketiciye ya da müşteriye fiş kesiyor ama bunu sadece yüzde 1'lik KDV oranı olarak yansıtıyor. Bu kurnazlığın bir nedeni var. Vergi kaçırmak. Birçoğumuz dikkat etmiyoruz ama vatandaş olarak bizlere de bakın hangi görevler düşüyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir sosyal medya kullanıcısının iki işletmeyi karşılaştırarak bir işletmenin yiyecek satışına düşük KDV ödemek için içecek üzerinden fiş kestiğini belirttiği paylaşımına cevap verdi. Bakan Şimşek, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir" ifadelerini kullandı.
AKLA TAKILAN SORULAR
Bazı firmalar düşük KDV ödemek için nasıl fiş hilesi yapıyor? Neden fiş ve fatura almalıyız? Alışverişlerde "bozuk yok" denilerek neden para üstü ödenmiyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
FİŞ VERMEK ZORUNDALAR
Faruk Erdem: Para üstü meselesi aslında bir pazarlama tekniğidir. Küsürlü fiyatlar daha ucuz algısı için yapılıyor. Ancak kasaya gelindiği zaman küsüratlı rakamı değil tam rakamı ödüyoruz. Burada kuruş para üstü verilmiyor. Paradan 6 sıfır atıldığı zaman kuruşlar hayatımıza girdi ve TL'nin değerini arttırmak hedeflendi. Paramızın değeri için mutlaka para üstleri alınmalı. Şimdi kuruşlar 3-5 lira oldu. Şu anda kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yaparak alışverişleri kayıt altına alıyoruz. İşte o zaman fiş vermek zorundalar.
GİZLİ ZAM TEHLİKESİ! 189'U REHBERE YAZIN
Ödenmeyen para üstleri, bozuk yok bahaneleri gizli zam olayına giriyor. Bu vergilendirilmemiş bir kazanç oluyor. Bunun yanında bir de gizli zam yapıyor. Bu tarz durumları 189'u arayarak hemen şikayet edebiliriz. Kayıtlı alışveriş yapabilmek için kart kullanmak en iyisidir. Bir bunun yanında kuruşlar cepte kalır. Vatandaşlar mutlaka alışverişlerinde fiş almalı böyle işlemler kayıt altına girer ve vergilendirilir. Burada bizim paralarımız kimsenin cebine girmez.
DEVLET DESTEĞİNE GÖZ KOYDULAR
Eskiden vergi iadeleri vardı ve fiş toplanırdı. Onları biz zamanında yaptık ve doldurduk. Ancak yeni dönemde fişte farklı bir vergi oyunu oynanıyor. 2022 Mayıs ayında Hükümet temel gıda maddelerinde yiyecek ve içeceklerde KDV oranını yüzde 1'e düşürdü. Devlet burada vatandaşın cebine destek vermek istedi ama birileri buna göz koydu. Bir alışverişte su veya başka bir şey aldınız KDV oranı yüzde 1 ancak oturup yediğiniz zaman bir hizmet aldığınız zaman KDV oranı yüzde 10 olur.
VERGİ KAÇAĞI BÜYÜK
Şimdi vatandaşlar oturup kafelerde restoranlar yemek yiyip içiyor. İşletme bunu içecek gibi gösteriyor yani alıp gitmiş gibi gösteriyor ve devlete yüzde 1 KDV ödüyor. Ama KDV fiyatın içinde olduğu için vatandaş işletmeye bu parayı veriyor. Yani burada vergi kaçırılıyor. 100 lirada 10 lira KDV ödüyoruz ancak oyun peşinde olan işletmeler fişi yüzde 1 olarak kesip 9 lirayı kendi cebine koyuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı, tatil mi edildi? Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli! Valilik "Kar tatili" açıklaması
- TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F modeli fiyatı ne kadar? TOGG Fastback özellikleri...
- 2024 Ocak ayı bitmeden verilecek! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL - 12.000 TL! Emekli maaşına ek ödeme...
- SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...
- 88'den 50 kiloya düştü! Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! Sabah ve akşam...
- GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak
- WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
- AK Parti Van Çaldıran, Çatak, Erciş Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Van Bahçesaray, Başkale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi