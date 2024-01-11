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Fişlerde KDV oyunu | Düşük KDV ile vergi kaçırma hesapları! Neden fiş ve fatura almalıyız?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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Fişlerde KDV oyunu | Düşük KDV ile vergi kaçırma hesapları! Neden fiş ve fatura almalıyız?

Restoranlar, eczaneler, fırınlar... Bazı işletmeler tüketiciye ya da müşteriye fiş kesiyor ama bunu sadece yüzde 1'lik KDV oranı olarak yansıtıyor. Bu kurnazlığın bir nedeni var. Vergi kaçırmak. Birçoğumuz dikkat etmiyoruz ama vatandaş olarak bizlere de bakın hangi görevler düşüyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir sosyal medya kullanıcısının iki işletmeyi karşılaştırarak bir işletmenin yiyecek satışına düşük KDV ödemek için içecek üzerinden fiş kestiğini belirttiği paylaşımına cevap verdi. Bakan Şimşek, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir" ifadelerini kullandı.

AKLA TAKILAN SORULAR

Bazı firmalar düşük KDV ödemek için nasıl fiş hilesi yapıyor? Neden fiş ve fatura almalıyız? Alışverişlerde "bozuk yok" denilerek neden para üstü ödenmiyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

FİŞ VERMEK ZORUNDALAR

Faruk Erdem: Para üstü meselesi aslında bir pazarlama tekniğidir. Küsürlü fiyatlar daha ucuz algısı için yapılıyor. Ancak kasaya gelindiği zaman küsüratlı rakamı değil tam rakamı ödüyoruz. Burada kuruş para üstü verilmiyor. Paradan 6 sıfır atıldığı zaman kuruşlar hayatımıza girdi ve TL'nin değerini arttırmak hedeflendi. Paramızın değeri için mutlaka para üstleri alınmalı. Şimdi kuruşlar 3-5 lira oldu. Şu anda kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yaparak alışverişleri kayıt altına alıyoruz. İşte o zaman fiş vermek zorundalar.

GİZLİ ZAM TEHLİKESİ! 189'U REHBERE YAZIN

Ödenmeyen para üstleri, bozuk yok bahaneleri gizli zam olayına giriyor. Bu vergilendirilmemiş bir kazanç oluyor. Bunun yanında bir de gizli zam yapıyor. Bu tarz durumları 189'u arayarak hemen şikayet edebiliriz. Kayıtlı alışveriş yapabilmek için kart kullanmak en iyisidir. Bir bunun yanında kuruşlar cepte kalır. Vatandaşlar mutlaka alışverişlerinde fiş almalı böyle işlemler kayıt altına girer ve vergilendirilir. Burada bizim paralarımız kimsenin cebine girmez.

DEVLET DESTEĞİNE GÖZ KOYDULAR

Eskiden vergi iadeleri vardı ve fiş toplanırdı. Onları biz zamanında yaptık ve doldurduk. Ancak yeni dönemde fişte farklı bir vergi oyunu oynanıyor. 2022 Mayıs ayında Hükümet temel gıda maddelerinde yiyecek ve içeceklerde KDV oranını yüzde 1'e düşürdü. Devlet burada vatandaşın cebine destek vermek istedi ama birileri buna göz koydu. Bir alışverişte su veya başka bir şey aldınız KDV oranı yüzde 1 ancak oturup yediğiniz zaman bir hizmet aldığınız zaman KDV oranı yüzde 10 olur.

VERGİ KAÇAĞI BÜYÜK

Şimdi vatandaşlar oturup kafelerde restoranlar yemek yiyip içiyor. İşletme bunu içecek gibi gösteriyor yani alıp gitmiş gibi gösteriyor ve devlete yüzde 1 KDV ödüyor. Ama KDV fiyatın içinde olduğu için vatandaş işletmeye bu parayı veriyor. Yani burada vergi kaçırılıyor. 100 lirada 10 lira KDV ödüyoruz ancak oyun peşinde olan işletmeler fişi yüzde 1 olarak kesip 9 lirayı kendi cebine koyuyor.

Bozuk yok ayakları! Fişte KDV oyunları "BOZUK YOK" AYAKLARI! FİTE KDV OYUNLARI
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