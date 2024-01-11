Fişlerde KDV oyunu | Düşük KDV ile vergi kaçırma hesapları! Neden fiş ve fatura almalıyız?

DEVLET DESTEĞİNE GÖZ KOYDULAR

Eskiden vergi iadeleri vardı ve fiş toplanırdı. Onları biz zamanında yaptık ve doldurduk. Ancak yeni dönemde fişte farklı bir vergi oyunu oynanıyor. 2022 Mayıs ayında Hükümet temel gıda maddelerinde yiyecek ve içeceklerde KDV oranını yüzde 1'e düşürdü. Devlet burada vatandaşın cebine destek vermek istedi ama birileri buna göz koydu. Bir alışverişte su veya başka bir şey aldınız KDV oranı yüzde 1 ancak oturup yediğiniz zaman bir hizmet aldığınız zaman KDV oranı yüzde 10 olur.