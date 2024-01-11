Külliye’de sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek | Masada hangi konular var?

EMEKLİLERE DÜZENLEME, MECLİS GÜNDEMİ...

Yerel seçim demişken hatırlatmak da fayda var aslında. Türkiye'de 30 büyükşehir var AK Parti 2 Büyükşehir'i MHP'ye bırakmıştı. Bunun dışında 28 Büyükşehir'de MHP, AK Parti'yi destekleyecekti. Bu kapsamda 29 ilde de ortak aday çıkartılacaktı. Yine 22 ilde de ayrı ayrı adayları çıkartarak AK Parti ve MHP her ne kadar Cumhur İttifakı ortağı olsalar da karşı karşıya gelecekler. Dolayısıyla yarışacaklardı. Bütün protokoller tamamlanmıştı. Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul'da bir aday toplantısı gerçekleştirilmişti benzer bir toplantı olmasa da MHP kendi adaylarını açıklamaya başlamıştı. Dolayısıyla hem bunlar hem diğer taraftan dini inançlar üzerinden yürütülen provokasyon süreci, emeklilere düzenleme, Meclis'te gündeme gelecek olan İsveç'in NATO'ya üyeliği gibi konular da masada olacak diyebiliriz.