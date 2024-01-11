Külliye'de sürpriz zirve! Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek | Masada hangi konular var?
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Külliye'de görüşecek. Masada hangi konular olacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Basına kapalı gerçekleşecek kabul, saat 15.00'te başlayacak. Başkan Erdoğan, ayrıca saat 17.00'de de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Külliye'de gerçekleştirilecek zirveyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Akkuş'un açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
YILIN İLK CUMHUR ZİRVESİ!
Çok uzun zamandır beklenen görüşme bugün gerçekleştirilecek. Yerel seçimler yaklaştıkça iki lider ne zaman bir araya gelecek sorusu Ankara kulislerinde en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi çünkü heyetler çalışmalarını tamamlamış AK Parti ve MHP ortaklaşa girecek oldukları illeri belirlemişlerdi. Artık gözler liderlerin görüşmesinde. Yazılı olmayan bir kuraldır. Her senenin başında hem Başkan Erdoğan hem de MHP Lideri Devlet Bahçeli bir araya gelirler. Bu aynı zamanda Bahçeli'nin doğum günü kutlaması şeklinde de olur ama liderler bir görüşme gerçekleştirirlerdi dolayısıyla 2024 yılının ilk görüşmesiyle bugün itibariyle saatler 15'i gösterdiğinde Külliye'de gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.
GÜNDEMDE HANGİ BAŞLIKLAR VAR?
Birçok başlık gündemde olacak. Edindiğimiz duyumlara göre AK Parti'nin de müzakere süreçlerini götüren heyetin de aynı saatlerde Külliye'de olacak. Dolayısıyla yerel seçimin ağırlıklı olarak konuşulacağı ama Meclis çalışmalarının da ele alınacağı bir görüşme olacağını söylemek mümkün.
EMEKLİLERE DÜZENLEME, MECLİS GÜNDEMİ...
Yerel seçim demişken hatırlatmak da fayda var aslında. Türkiye'de 30 büyükşehir var AK Parti 2 Büyükşehir'i MHP'ye bırakmıştı. Bunun dışında 28 Büyükşehir'de MHP, AK Parti'yi destekleyecekti. Bu kapsamda 29 ilde de ortak aday çıkartılacaktı. Yine 22 ilde de ayrı ayrı adayları çıkartarak AK Parti ve MHP her ne kadar Cumhur İttifakı ortağı olsalar da karşı karşıya gelecekler. Dolayısıyla yarışacaklardı. Bütün protokoller tamamlanmıştı. Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul'da bir aday toplantısı gerçekleştirilmişti benzer bir toplantı olmasa da MHP kendi adaylarını açıklamaya başlamıştı. Dolayısıyla hem bunlar hem diğer taraftan dini inançlar üzerinden yürütülen provokasyon süreci, emeklilere düzenleme, Meclis'te gündeme gelecek olan İsveç'in NATO'ya üyeliği gibi konular da masada olacak diyebiliriz.
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