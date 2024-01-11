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NATO ülkesinin hava sahasında TSK uçakları! İlk kez silah kontrol görevini üstlendi

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Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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NATO ülkesinin hava sahasında TSK uçakları! İlk kez silah kontrol görevini üstlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçağı, bir NATO ülkesinin hava sahasında ilk defa silah kontrol görevini üstlendi. MSB’nin resmi X hesabından konuyla ilgili açıklamaya yer verilirken, hava sahasından Türk bayraklı görseller de paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki uçak, NATO hava sahasında silah kontrol görevine çıktı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Romanya'da bulunan F-16 uçaklarımız NATO görevinde buluştuğu belirtildi.

NATO ÜLKESİNİN HAVA SAHASINDA TSK UÇAKLARI GÖREV ALDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'da konuşlu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan F-16 uçaklarımız NATO görevinde buluştu. Uçaklarımızın NATO Güvence Tedbirleri kapsamındaki görev uçuşu ile bir NATO ülkesinin hava sahasında tamamen milli unsurlarımızla ilk defa silah kontrol görevi icra edilmiş oldu."

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