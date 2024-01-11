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Gazzeli yaralılar askeri uçakla Türkiye'ye getirildi

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Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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Gazzeli yaralılar askeri uçakla Türkiye’ye getirildi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 26 hastayla beraberindeki 34 refakatçi Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

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