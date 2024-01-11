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Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesinden ilk kareler

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 15:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Külliye'de görüştü. Kritik görüşmeden ilk kareler geldi.
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Görüşmeden ilk kareler
Görüşmeden ilk kareler
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