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CHP'de Mersin ateş çemberine düştü! Belediye Başkanı'ndan partisine zehir zemberek sözler! Adamcı ve kayırmacı siyaset partiyi tüketti

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Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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CHP’de Mersin ateş çemberine düştü! Belediye Başkanı’ndan partisine zehir zemberek sözler! Adamcı ve kayırmacı siyaset partiyi tüketti

CHP; dün gece saatlerinde parti meclisi toplantısında Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a öfkeden bağırmasını konuşuyor. Çakır Mersin'in Mezitli ilçesindeki mevcut belediye başkanının yeniden aday gösterilmemesini eleştirirken Başarır'a yüksek sesle ithamda bulundu. Bugün CHP'nin Mersin'deki bir ilçesi daha ateş çemberine düştü. Tarsus belediye Başkanı Haluk Bozdağan CHP'deki "kayırmacı ve adamcı" siyasetten ötürü kendisinin yeniden aday gösterilmediği ifade ederek partisinden istifa ettiği duyurdu. Bozdoğan ayrıca İmamoğlu ve Özel ikilisinin partiyi getirdiği son noktayı ise ağır sözlerle eleştirerek CHP'lilere çok önemli bir çağrıda bulundu.

2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, partisi CHP'den istifa etti.

İstifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyuran Bozdoğan, 2024 yılı yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tarsus Belediye Başkan adayını belirlediğini hatırlatarak, "Bölgemize gönderilen ve mülakata tabii tutulduğumuz milletvekilleri, yapılan anketler ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığım bireysel görüşmeler neticesinde, 25 yıl sonra 95 binin üzerinde rekor oyla kazandığımız Tarsus Belediyesi Başkan adaylığım ile ilgili bir problem bulunmadığı, anketlerde önde çıktığım tarafıma belirtilmiştir. Ancak görülen o ki, İstanbul'da yaşayan ve Tarsus'la kütüğü dışında organik hiçbir bağı bulunmayan bir milletvekilinin eşini dostunu, danışmanlarının eniştelerini Mersin'in ilçelerine atama cüreti gösterdiğini, partinin MYK ve PM organlarının üstünde reaksiyonlar göstererek CHP'yi tüm ülkeye rezil rüsva ettiği ve atamalarda halkın çıkarını değil, ikili ilişkilerini masaya koyduğu, diğer hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak 'tek adamcılık' oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.


BAĞIMSIZ ADAY OLACAK
Bozdoğan, açıklamasının devamında, çalışmalarını 'Bağımsız Tarsus Hareketi' kampanyası altında sürdürüp, yerel seçimlere bağımsız aday olarak girme kararı aldığını vurgulayarak, "Tek adamın oyuncağı haline getirmeye çalıştığı ve küçük duruma düşürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 500 bin kişinin yaşadığı ilçemizdeki şaibeli atamaların itirazını 31 Mart akşamına kadar, bu rezilliği ise ömrümün sonuna kadar her yerde haykıracağımı bildiririm. Atatürk'ün partisinin, siyasi şovmenlerin Mersin'i oyuncakları haline dönüştürdükleri, çaycıdan belediye başkanına kadar her atamaya müdahil oldukları gerekçesi, bölgemizde CHP çatısında siyaset yapmamı imkansız hale getirmiştir. Bu sebeplerle istifamı kamuoyunun temiz vicdanına sunar, tüm hemşehrilerimi tertemiz bir zafere, 'Bağımsız Tarsus Hareketi'ne davet ediyorum" dedi.

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