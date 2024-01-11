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Başkan Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı: Bu ulvi gece tüm insanlığa huzur ve hayırlar getirsin

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Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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Başkan Erdoğan’dan Regaib Kandili mesajı: Bu ulvi gece tüm insanlığa huzur ve hayırlar getirsin

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm insanlığın Regaib Kandilini kutladı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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