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FETÖ'ye Kıskaç operasyonu! 12 ilde düzenlenen operasyonda 38 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 08:17
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "12 İlde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-3” Operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.
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