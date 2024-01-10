10 Ocak 2024, Çarşamba
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İstanbul’da AK Parti ve Murat Kurum’un stratejisi ne? CHP ve DEM iş birliği olur mu?
7 Ocak Pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. Peki Murat Kurum seçimi kazanabilir mi? İstanbul’da AK Parti ve Murat Kurum’un stratejisi ne? CHP ve DEM iş birliği olur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan iletişim uzmanı Ali Saydam ile kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman değerlendirdi.