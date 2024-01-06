06 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dünya’nın takip ettiği görüşmede neler oldu? ABD’li bakan önce Hakan Fidan ardından Erdoğan ile görüştü

Dünya’nın takip ettiği görüşmede neler oldu? ABD’li bakan önce Hakan Fidan ardından Erdoğan ile görüştü

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 06.01.2024
ABONE OL
Dünya’nın takip ettiği görüşmede neler oldu? ABD’li bakan önce Hakan Fidan ardından Erdoğan ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken önce Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan daha sonrasında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede neler konuşuldu? F-16 konusunda Türkiye-Amerika arasında görüşmeler devam ediyor. Bu ay içerisinde Amerikan Temsilciler Meclisinde görüşülecek. Uzman isimler A Haber canlı yayınında gündeme dair konuları değerlendirdiler.

İşte o konularda satır başları;

Prof. Dr. Uğur Özgöker:

Antony Blinken bize mecbur olduğu için görüşemeye geldi zaten. Gazze olayları nedir 360 kilometrekarelik küçücük bir yeri üç buçuk ayda Amerika'nın yani Dünya'nın en büyük konvansiyonel ve nükleer gücünün desteklediği Siyonist İsrail bir Hamas'ı yenemedi.

İsrail Hamas'ı yenemedi diye bebekleri ve yaşlı suçsuz insanları vuruyor. Şu an bu işten nasıl kurtulurum diye düşünüyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın ara buluculuğu ile uluslararası bir konferansta bu işe son verebilir.

Gazeteci Güngör Yavuzaslan

F-16'ların satışında şöyle bir süreç var ABD Dış işleri Bakanlığı ABD kongresinde gayri resmi bildiri yaptı. Sürecin ABD'de resmi olarak başlayabilmesi adına ABD Dış işleri Bakanlığı kongreye resmi yazı yazacak. Biz F-16 satışınız hükümet olarak istiyoruz diyecekler. O andan itibaren ABD kongresinde 30 günlük süreç başlıyor. Eğer ABD kongresi 30 gün içerisinde hiçbir şey yapmazlarsa onaylanmış oluyor. İsveç kartını da sonuna kadar kullanacaklar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA