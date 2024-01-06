Dünya’nın takip ettiği görüşmede neler oldu? ABD’li bakan önce Hakan Fidan ardından Erdoğan ile görüştü

Prof. Dr. Uğur Özgöker:

Antony Blinken bize mecbur olduğu için görüşemeye geldi zaten. Gazze olayları nedir 360 kilometrekarelik küçücük bir yeri üç buçuk ayda Amerika'nın yani Dünya'nın en büyük konvansiyonel ve nükleer gücünün desteklediği Siyonist İsrail bir Hamas'ı yenemedi.

İsrail Hamas'ı yenemedi diye bebekleri ve yaşlı suçsuz insanları vuruyor. Şu an bu işten nasıl kurtulurum diye düşünüyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın ara buluculuğu ile uluslararası bir konferansta bu işe son verebilir.