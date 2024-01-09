09 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Hakan Fidan'dan Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile önemli görüşme

Bakan Hakan Fidan'dan Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2024
ABONE OL
Bakan Hakan Fidan’dan Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi. Zirvede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınırken bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gitti.

Bakan Fidan, başkent Bişkek'te Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınırken bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Fidan'ın Kırgızistan temasları çerçevesinde Kulubayev ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kırgızistan bayrağında değişiklik! İşte son hali KIRGIZİSTAN BAYRAĞINDA DEĞİŞİKLİK! İŞTE SON HALİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA