YENİ TRAFİK CEZALARI 2024: Zamlı trafik cezaları ne kadar oldu? Kırmızı ışık, drift atma, emniyet kemeri takmama, ehliyetsiz...

"Trafik cezaları ne kadar oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 2024 yılı trafik cezaları ve harçları, devletin belirlediği yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellendi. Yüzde 58,46 olarak belirlenen değerleme oranının etkisiyle birçok harç ve vergide değişiklik yaşandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları, pasaport, kimlik ve ehliyet harçları tek tek gözden geçirilerek yeniden hesaplandı. İşte yeni miktarlar...