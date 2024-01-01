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YENİ TRAFİK CEZALARI 2024: Zamlı trafik cezaları ne kadar oldu? Kırmızı ışık, drift atma, emniyet kemeri takmama, ehliyetsiz...

"Trafik cezaları ne kadar oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 2024 yılı trafik cezaları ve harçları, devletin belirlediği yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellendi. Yüzde 58,46 olarak belirlenen değerleme oranının etkisiyle birçok harç ve vergide değişiklik yaşandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları, pasaport, kimlik ve ehliyet harçları tek tek gözden geçirilerek yeniden hesaplandı. İşte yeni miktarlar...

Giriş Tarihi: 01.01.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 15:47
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YENİ TRAFİK CEZALARI 2024: Zamlı trafik cezaları ne kadar oldu? Kırmızı ışık, drift atma, emniyet kemeri takmama, ehliyetsiz...

Yeni yıla girilmesiyle birlikte, sürücülere uygulanacak ceza tutarları açıklandı. Alkollü araç kullanma, drift yapma, ehliyetsiz araç kullanma, emniyet şeridini ihlal etme gibi birçok trafik suçuna verilecek ceza miktarları netleşti. Peki, trafik cezaları ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin detaylar..

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YENİ TRAFİK CEZALARI 2024: Zamlı trafik cezaları ne kadar oldu? Kırmızı ışık, drift atma, emniyet kemeri takmama, ehliyetsiz...

YENİ ZAMLI TRAFİK CEZALARI LİSTESİ!

1 Ocak 2024'ten itibaren kırmızı ışıkta geçmenin cezası 953,4 liradan 1510 liraya çıkacak.

Hız Sınırını Aşma Cezası:

%10-30: 1.507 TL
%30-%50: 3.136 TL
%50'den Fazla: 6.440 TL

Cep telefonuyla konuşmanın cezası da 1510 lira olacak.

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YENİ TRAFİK CEZALARI 2024: Zamlı trafik cezaları ne kadar oldu? Kırmızı ışık, drift atma, emniyet kemeri takmama, ehliyetsiz...

Uyuşturucu veya Alkol Testini Kabul Etmemek: 18.453 TL

Araç Plakasız Kullanma Cezası: 8.167 TL

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YENİ TRAFİK CEZALARI 2024: Zamlı trafik cezaları ne kadar oldu? Kırmızı ışık, drift atma, emniyet kemeri takmama, ehliyetsiz...

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası: 12.978 TL

Emniyet Kemeri Takmama Cezası: 691 TL

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YENİ TRAFİK CEZALARI 2024: Zamlı trafik cezaları ne kadar oldu? Kırmızı ışık, drift atma, emniyet kemeri takmama, ehliyetsiz...

Emniyet Şeridini İhlal Etme Cezası: 6.440 TL

Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak:586 TL