İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam! Tam biniş ücreti 18 lirayı gördü! Taksi indi-bindi ücreti 90 lira oldu...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verildi. Kentte 15 lira olan tam elektronik bilet ücreti 17,70 liraya, taksilerde indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı. İşte detaylar...
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI YETKİLİSİ ZAM KARARINA ŞERH KOYDU
Toplantıda söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zam kararı teklifine şerh koydu.
Yücel, şerh kararına ilişkin yaptığı açıklamada, toplu ulaşım ücret tarifelerine daha önceden seneden seneye zam yapıldığını, ani akaryakıt artışından dolayı geçen ağustos ayında ara zam yapıldığını hatırlattı.
Daha önceki toplantılarda o dönemki genel sekreter yardımcısıyla yapılan görüşmede, seçimden önce toplu ulaşıma zam yapılmayacağı yönünde bir görüşme gerçekleştiğini belirten Yücel, "O dönemde de normal yapılan kümülatif artış oranına göre yüzde 9,1 fazladan zam yapılmıştı. Geçen seneden şimdiki bir senelik asgari ücret, enflasyon ve yakıt artışlarındaki oran dikkate alındığında yüzde 81 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu da yüzde 17 küsur bir rakama tekabül ediyor. Dolayısıyla bu zam ciddi anlamda vatandaş açısından sıkıntı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
YÜZDE 700'E YAKIN ZAM YAPILDI
Yücel, toplu ulaşım ücretlerinin aşırı artmasının, insanların seyahat davranışlarını da değiştirdiğini vurgulayarak, "Bir hesap yaptım. Sürekli akaryakıt fiyatlarını gündeme getiriyoruz. 2019'dan bugüne kadar akaryakıtta yüzde 500 artış olmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşımda kullanılan elektronik kartlarına ise yaptığı zam yüzde 700'lere yakın bir oran çıkıyor. Dolarda bile bu kadar artış yok." diye konuştu.
Yücel, yüzde 15 zam teklifinin uygun olabileceğini ifade ederek, elektronik bilet açısından yüzde 28,09 zam teklifi kararına şerh koyduklarını belirtti.
Yücel'in açıklamasının ardından Gürkan Akgün, toplu ulaşım araçlarına yapılacak yüzde 28,09 zam teklifini revize ederek yüzde 18 yapılmasını; taksi, minibüs, okul ve personel servis ücretlerine ise aynı şekilde yüzde 28,09 zam yapılması teklifini oylamaya sundu.
Teklif bu haliyle, oy çokluğuyla kabul edildi.
İETT TEK BASIM 17,70 KURUŞ
Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.
MARMARAY 39,17 TL
Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı.
TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 90 LİRA OLDU
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı.
Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi.
Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.
OKUL SERVİS ÜCRETİ ZAMMI İKİNCİ YARIYILDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 1300 liradan 1665 liraya yükseldi. Okul servis ücreti zammının, ikinci yarı yıldan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 675,84 liradan 865,69 liraya çıktı.
TAKSİCİLERDEN PROTESTO
UKOME toplantısından alınan zam kararının ardından kapı önünde bekleyen taksiciler toplantının yapıldığı binaya girmeye çalıştı. Taş ve sopalarla binaya saldıranlara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar var.
YILLARA GÖRE ZAMLAR VE ÜCRETLER
*10 Şubat 2020: Yüzde 35 zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 liradan 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretlerini ise 205 liradan 275 liraya yükseltti.
*29 Temmuz 2021: Yüzde 15'lik zamla ücretler, aylık tam mavi kart ücretlerinde 275 liradan 316 liraya çıktı. Öğrenci aylık ücretleri ise 50 liradan 57.50 liraya yükseldi.
*24 Aralık 2021: Yüzde 36.2 zam yapan İBB yönetimi, aylık mavi kartı 430 lira, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 78 liraya yükseltti.
*6 Nisan 2022: Yüzde 40 zam yapan yönetim, aylık mavi kartı 602 TL, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 109 liraya yükseltti
*27 Aralık 2022: Yüzde 29,10 zamla aylık mavi kartı 777 TL, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 140 TL'ye çıkardı.
*8 Ağustos 2023: Yüzde 51 zam ile aylık mavi kart 1173 TL, öğrenci aylık mavi kart ücretlerini ise 211,50 TL'ye çıkacak.
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