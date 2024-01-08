İstanbul’da toplu taşımaya büyük zam! Tam biniş ücreti 18 lirayı gördü! Taksi indi-bindi ücreti 90 lira oldu...

YÜZDE 700'E YAKIN ZAM YAPILDI

Yücel, toplu ulaşım ücretlerinin aşırı artmasının, insanların seyahat davranışlarını da değiştirdiğini vurgulayarak, "Bir hesap yaptım. Sürekli akaryakıt fiyatlarını gündeme getiriyoruz. 2019'dan bugüne kadar akaryakıtta yüzde 500 artış olmuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşımda kullanılan elektronik kartlarına ise yaptığı zam yüzde 700'lere yakın bir oran çıkıyor. Dolarda bile bu kadar artış yok." diye konuştu.

Yücel, yüzde 15 zam teklifinin uygun olabileceğini ifade ederek, elektronik bilet açısından yüzde 28,09 zam teklifi kararına şerh koyduklarını belirtti.

Yücel'in açıklamasının ardından Gürkan Akgün, toplu ulaşım araçlarına yapılacak yüzde 28,09 zam teklifini revize ederek yüzde 18 yapılmasını; taksi, minibüs, okul ve personel servis ücretlerine ise aynı şekilde yüzde 28,09 zam yapılması teklifini oylamaya sundu.

Teklif bu haliyle, oy çokluğuyla kabul edildi.