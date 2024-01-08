AFAD: Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika... AFAD verilerine göre saat 16.19’da Malatya Pütürge merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Malatya'da meydana gelen deprem ardından bölgedeki son duruma dair ayrıntıları paylaştı.
Yer: Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-01-08
Saat:16:19:12 TSİ
Enlem:38.28361 N
Boylam:38.75306 E
Derinlik:9.6 km
BAKAN YERLİKA'YA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Malatya'da meydana gelen deprem ardından paylaşımda bulundu.
Bakan Yerlikaya, "Malatya Pütürge'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
2024 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
08-01-2024 16:19:12 38.2836 38.7531 9.6 MW 4.4 Pütürge (Malatya)
08-01-2024 16:12:41 37.0767 28.8631 7 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
08-01-2024 15:57:43 38.2592 38.1628 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
08-01-2024 15:11:12 38.4883 29.1528 7 ML 0.9 Eşme (Uşak)
08-01-2024 15:08:23 38.1425 38.4361 7.01 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
08-01-2024 14:58:11 38.2517 38.6542 7 ML 1.5 Pütürge (Malatya)
08-01-2024 14:45:20 37.6369 39.0681 7 ML 1.6 Hilvan (Şanlıurfa)
08-01-2024 14:44:21 39.6325 30.0397 7 ML 0.8 Merkez (Kütahya)
08-01-2024 14:09:03 38.8564 26.9369 7 ML 1.1 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.02 km] Aliağa (İzmir)
08-01-2024 14:06:32 37.3864 37.0983 11.07 ML 0.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
08-01-2024 13:12:43 38.0436 37.6525 7 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
08-01-2024 13:00:59 38.1933 37.0208 7 ML 1.9 Afşin (Kahramanmaraş)
08-01-2024 12:59:29 36.9064 28.1525 7 ML 2.8 Marmaris (Muğla)
08-01-2024 12:57:09 36.62 38.6906 7.33 ML 1.9 Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [11.97 km] Akçakale (Şanlıurfa)
08-01-2024 12:53:52 39.0581 27.0506 6.51 ML 2.3 Bergama (İzmir)
08-01-2024 12:42:26 38.0978 37.1811 6.49 ML 2.1 Ekinözü (Kahramanmaraş)
08-01-2024 12:21:54 38.1872 37.7353 7 ML 2.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
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